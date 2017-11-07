В рамках дней Железноводска в правительстве и Думе края губернатор Владимир Владимиров провел встречу с руководством, представителями бизнеса и общественности города-курорта.

Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК

– Напомню, принято решение увеличить на 2 процента поступления налога на доходы физических лиц, перечисляемые из краевой казны в муниципальные бюджеты. Также в будущем году Железноводск получит дополнительные средства от курортного сбора. Все эти деньги должны пойти на благоустройство курортных зон и инфраструктуры, – отметил глава региона.

В 2018 году краевая программа поддержки местных инициатив впервые будет работать не только в сельской местности, но также охватит городские территории. Губернатор высказал пожелание, чтобы Железноводск проявил себя на этой ниве.

В числе приоритетных задач для муниципалитета Владимир Владимиров назвал завершение реставрации Пушкинской галереи, привлечение инвестиций в санаторно-курортную отрасль, реконструкцию восточной подъездной дороги в город-курорт. Также глава края поручил проработать совместные решения для противодействия контрафактному розливу минеральной воды.

Как сообщил глава Железноводска Евгений Моисеев, в городе ведется активная работа по увеличению инвестиционной привлекательности. В частности, между правительством края, администрацией Железноводска и инвестором из Азербайджана заключено соглашение о намерениях, которое касается строительства новой здравницы на 400 мест стоимостью порядка 2 миллиардов рублей. Что касается курортного сбора, администрация занята администрированием и рассчитывает в 2018 году получить дополнительно не менее 30 миллионов рублей. Но это касается санаториев, гостиниц. Сложнее с легализацией теневого сектора аренды жилья. Занялись формированием реестра квартир, сдаваемых по найму.

Глава края поручил членам правительства и руководству региональных министерств и ведомств оказать содействие администрации города-курорта в решении вопросов развития территории.