На Ставрополье создано Федеральное государственное бюджетное научное учреждение (ФГБНУ) «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр».

Фото пресс-службы губернатора СК Николай Великдань

Этот крупнейший в стране научный центр появился в рамках исполнения поручения Президента РФ и, можно сказать, с легкой руки ФАНО – Федерального агентства научных организаций, издавшего соответствующий приказ. Его головным предприятием стал реорганизованный Ставропольский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. Новый центр включает и ряд филиалов. В их числе Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства, Ставропольский ботанический сад имени В.В. Скрипчинского, Ставропольская опытная станция по садоводству, научно-исследовательская станция шелководства. В настоящее время в процессе реорганизации находятся Прикумская опытно-селекционная станция (Буденновский район) и Незлобненская семеноводческо - технологическая станция (Георгиевский район), которые также присоединятся к центру.

– Цель создания инновационного центра – объединение потенциала ставропольской аграрной науки для координации исследований по перспективным направлениям развития АПК, – прокомментировал событие первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань. – В числе основных задач – реализация интеграционных проектов, развитие кадрового потенциала, расширение международных связей, экологическое просвещение, оптимизация и повышение эффективности использования имущественного комплекса и существующей инфраструктуры исследований. Создание центра позволит вывести на новый, более качественный уровень научное сопровождение АПК Ставропольского края и Юга России. Все это, бесспорно, будет способствовать повышению устойчивости сельскохозяйственного производства житницы России.

Среди преимущественных направлений деятельности центра – разработка современных систем кормопроизводства на основе новых сортов зерновых, кормовых и лекарственных культур, применение инновационной комплексной технологии получения продуктов животного происхождения для изготовления диетических продуктов питания и с лечебно-профилактическими свойствами.

Как отметил Николай Великдань, Ставрополье не случайно выбрано местом создания крупнейшей на юге России научной площадки. Наш регион занимает лидирующие позиции в Северо-Кавказском федеральном округе по ряду важнейших направлений агропромышленного производства и обеспечения продовольственной безопасности. За последние три года в регионе на 50 процентов возросло производство мяса свинины и птицы, на 16 тысяч тонн – овощей закрытого грунта. Кроме того, на 20 тысяч гектаров увеличены площади мелиоративных земель, в два с половиной раза – площади под тепличными комплексами. На Ставрополье интенсивно развивается садоводство и виноградарство, ежегодно закладывается более 500 гектаров садов и виноградников.

Состоялось первое (учредительное) заседание ученого совета Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра, где одобрен и рекомендован к утверждению его состав.

К слову сказать, только что появившийся научный аграрный центр уже сделал шаги к международному признанию. Первыми его иностранными гостями стали представители деловых кругов Турции. В рамках международного сотрудничества обсуждены вопросы возможных поставок за рубеж семенного материала различных сельскохозяйственных культур селекции Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра. Турецкие семеноводы побывали на его демонстрационных участках, достигнуто предварительное соглашение о сотрудничестве.