Глава Ставрополья Владимир Владимиров провел внеочередное заседание краевой антитеррористической комиссии на тему безопасности при подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Присоединились к обсуждению руководители краевых управлений правоохранительных ведомств, члены правительства региона, министры, главы городов и районов.
Безопасность, как нацелил губернатор, должна быть обеспечена повсеместно: от тренировочных площадок до мест проживания болельщиков и спортсменов.
Отмечено, что особое внимание уделят установке систем видеонаблюдения и других элементов инфраструктуры.
На заседании АТК также рассмотрели другие темы, связанные с обеспечением безопасности Ставропольского края.