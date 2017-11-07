Фото: пресс-служба губернатора СК

Глава Ставрополья Владимир Владимиров провел внеочередное заседание краевой антитеррористической комиссии на тему безопасности при подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Присоединились к обсуждению руководители краевых управлений правоохранительных ведомств, члены правительства региона, министры, главы городов и районов.

Безопасность, как нацелил губернатор, должна быть обеспечена повсеместно: от тренировочных площадок до мест проживания болельщиков и спортсменов.

Отмечено, что особое внимание уделят установке систем видеонаблюдения и других элементов инфраструктуры.

На заседании АТК также рассмотрели другие темы, связанные с обеспечением безопасности Ставропольского края.