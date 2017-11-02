Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по СК ДТП в Ставрополе

Накануне ноябрьского праздника в Ставрополе столкнулись четыре автомобиля. ДТП произошло третьего ноября около 20 часов из-за несоблюдения безопасной дистанции. Выяснилось, что водитель «Ауди А3» двигался по улице Доваторцев в сторону улицы Космонавтов. В следствии несоблюдения положенной дистанции он столкнулся с автомобилем « Форд Фокус». Из-за движения по инерции транспортное средство наехало на «Шкоду Шабиа», а то, в свою очередь, на движущуюся впереди «Волгу». Водитель и пассажирка «Форда» госпитализированы с травмами шеи и головы. Виновница аварии на момент происшествия была трезва, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.