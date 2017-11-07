Состоялись матчи 17-го тура чемпионата страны по футболу среди команд зоны «Юг» второго дивизиона.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Вот их результаты: СКА — «Армавир» — 1:1 (потеря очков сместила армавирцев с первой строки турнирной таблицы), «Легион-Динамо» — «Чайка» — 1:0, «Спартак» Нч — «Академия» — 3:0, «Дружба» — «Афипс» — 0:2 (гостевая победа поселковой команды вывела их в победители первого круга), «Черноморец» — «Биолог» — 5:0.

«МАШУК-КМВ» — «АНЖИ-2» — 2:0. Дублеры главного махачкалинского клуба больших турнирных задач перед собою не ставят, но и своего не упустят. Просто так без боя их не возьмешь. Победу пятигорчанам принесли два точных удара в середине первого тайма. На 20-й минуте Алан Хугаев в первый раз огорчил своего бывшего одноклубника Юрия Шлеева, забив свой второй мяч в первенстве. А через пять минут капитан и лучший бомбардир команды Донат Джатиев удвоил преимущество «Машука», доведя свой лицевой счет до 5 голов. Несмотря на обилие моментов с обеих сторон, счет до конца встречи не изменился. Не побеждавшие до этого в четырех играх, подопечные Валерия Заздравных эту неприятную традицию прервали и обошли своих соперников по встрече в турнирной таблице, с 16-ю набранными очками расположившись на ее 13-й строке.

«Машук»: Зайцев, Кабулов (Демидов, 55), Решетняк (Борисов, 85), Ваниев, Фролов, Парсаданян (Мулляр, 66), Гыстаров, Хугаев, Карибов (Блиадзе, 82), Джатиев (Федосеев, 73), Шевченко.

«СПАРТАК» Вкз — «ДИНАМО» Ст — 3:0. Обе команды знавали лучшие времена. Владикавказцы еще совсем недавно были чемпионами России (1995 год. Прослезился — как время-то летит!). Вспоминать времена чемпионства ставропольского «Динамо» некорректно (1949 год. И страна была другая и статус турнира тоже). Вернувшись к сегодняшним реалиям — встречались два аутсайдера третьего (самого низшего) дивизиона отечественного профессионального футбола.

«Динамо Ставрополь»: Вяльчинов, Волобуев, Муратов, Наталич (Белозеров, 74), Бакланов (Колесников, 46), Супрун, Магамедов (Люфт, 81), Волков, Есиков (Абдоков, 72), Кондрюков, Кириченко (Егиазаров, 62).

Первый круг турнира позади. И если пятигорский «Машук», похоже, начал выкарабкиваться из трясины глубин турнирной таблицы, то ставропольское «Динамо» засасывает все глубже. До дна мы уже добрались, но снизу пока еще не постучали.

До ухода на продолжительные четырехмесячные зимние каникулы (начудил братец Фурсенко с переходом на систему «осень-весна» и вот уж который сезон мучаемся) осталось провести три тура и одну пропущенную игру из первого круга (22 ноября «Спартак» (Владикавказ) — «Анжи-2»). Оставшиеся игры краевых команд: сегодня (8 ноября) ставропольское «Динамо» в Рыздвяном примет «Спартак» из Нальчика. 12 ноября «Машук» в Пятигорске сыграет с лидером — ФК «Армавир», а «Динамо» сыграет в Ростове против СКА. Наконец, 18 ноября «Машук» на выезде сыграет с ростовской «Академией», а «Динамо» дома примет «Краснодар-2».

Положение команд после 1-го круга

- | в н п м о ------------------------------------ Афипс | 13 2 1 27-7 41 Армавир | 12 3 1 35-9 39 Краснодар-2 | 10 2 4 35-14 32 Черноморец | 9 2 5 26-13 29 Биолог | 8 2 6 18-19 26 Чайка | 7 5 4 16-10 26 Легион | 7 3 6 16-14 24 Академия | 6 4 6 15-22 22 Спартак Нч | 5 6 5 22-16 21 СКА Р/Д | 5 6 5 19-17 21 Дружба | 6 2 8 14-26 20 Ангушт | 5 4 6 15-23 19 Машук | 4 4 8 12-15 16 Анжи-2 | 4 3 8 18-20 15 Спартак Вкз | 3 3 9 13-24 12 Кубань-2 | 2 0 13 10-35 6 Динамо Ст | 1 3 12 15-41 6