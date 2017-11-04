Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Непогода на Ставрополье Фото пресс-службы ПАСС СК Метель и туман

Погода на Ставрополье, как прогнозирует краевой Гидрометцентр, будет туманной и дождливой. Сегодня днем воздух прогреется до +8...+13 градусов, предвидятся осадки. В ночь на среду температура опустится до +3...+8, пройдет небольшой дождь, день обещает температуру в районе +9...+14 градусов и по-прежнему холодную ночь в четверг – до +3...+8 градусов с небольшим потеплением днем – до +7...+12 градусов.

Такие погодные условия грозят возникновением аварийно-опасных ситуаций. Для минимизации рисков водителям нужно сменить летний вариант резины на зимний. Пешеходам также необходимо соблюдать осторожность: не использовать гаджеты, наушники, капюшон и пересекать проезжаю часть по пешеходному переходу, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.