Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Георгиевском районе 6 ноября около 10 утра в ДТП пострадали 4 человека. По автодороге «Западный обход города Георгиевска» в направлении Новопавловска «Лада Приора» опасно приблизилась к «ВАЗу-21053» и столкнулась с ним. Машину нарушителя отбросило на «встречку», где она столкнулась с «Ладой Грантой». Госпитализированы водитель и 2 пассажира «Гранты», а также пассажир «Приоры».

Виновник аварии за 2 года около 15 раз нарушал ПДД, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.