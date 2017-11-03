Фото: скриншот видео «Первого канала»

В одном из выпусков детского шоу «Лучше всех!» на Первом канале выступил трёхлетний Давид Гобеджишвили из Кисловодска. Он поразил страну кулинарным мастерством. Едва ступив на сцену, мальчик посмеялся над прической ведущего шоу Максима Галкина, упрекнул своих родителей, Левана и Лэлу, сидящих в зале, в слишком долгом отдыхе.

Когда настало время продемонстрировать свои умения, Давид своеобразно подошел к смешиванию ингредиентов и напек несколько тарелок блинов. Блюдо тут же раздали зрителям.

А талантливый шеф-повар получил медаль и подарки: сладкий рюкзачок и мягкую игрушку.