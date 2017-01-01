День народного единства собрал на площади Ленина в Ставрополе несколько масштабных мероприятий. С самого утра открылась праздничная сельскохозяйственная ярмарка. Обилие товаров от сельхозпроизводителей Ставропольского края привлекло многих горожан, у каждой торговой палатки толпились желающие прикупить свежую и качественную продукцию.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Ксения ДАШКО Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Ксения ДАШКО

А ее здесь было немало: всевозможные овощи и фрукты, живая рыба, ароматные колбасы, мёд, травяные сборы, пряности и специи, румяная сдоба и сладости, молочные продукты.

Неспешно гуляющие старопольчане могли подкрепиться в разместившихся неподалеку закусочных, угоститься сахарной ватой и прокатиться с детьми на паровозике. Предпочитающим более активный досуг предложили объединиться в «Хоровод единства». Взявшись за руки, люди разных традиций, мировоззрений и культур образовали круг, символизирующий гармонию объединенных одной страной народов. Кстати, в этот день в хороводы единства встали жители разных городов России.

Но на этом праздник не закончился, гости с удовольствием приобщились к другим народным забавам и на время почувствовали себя детьми, хлопая в ладоши и гоняясь друг за другом. После беззаботных гуляний горожане столпились вокруг импровизированного ристалища, где участники клубов военно-исторической реконструкции провели фестиваль единства народов России «Южная крепость». Поединки проводились в средневековых доспехах и на точных копиях оружия 12-16 веков, сделанных из стали и других материалов. Сначала на «поле брани» вышли маленькие бойцы, которым предложили поразмахивать плюшевым молотком и сразиться на мягких мечах. После на ристалище вышли сами участники. Показать мастерство обращения с мечом приехали представители клубов из разных регионов России. Пусть оружие и было муляжным, но сила и смелость мужчин в шлемах и кольчугах были настоящими. Бои шли один на один и трое на трое и в завершение десять на десять. По результатам сражений выбирались победители, которых после наградили призами. Гости, не прихватившие с собой амуницию, могли поучиться стрелять из лука под надзором мастера и сфотографироваться в шлеме и с щитом в селфи-зоне. В общем, погрузиться в атмосферу средневековья смог каждый желающий. Кроме того, на соседней Александровской площади прошел праздничный киномарафон, где показали фильмы «Князь Владимир», «1612» и «В начале славных дел». К большому экрану стеклись любители хорошего патриотического кино, которые могли присесть на удобные стулья и получить удовольствие от просмотра.