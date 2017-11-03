Ставропольцы помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В добрых акциях принимают участие предприятия, индивидуальные предприниматели, общественные организации.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Так, организована работа по предоставлению бесплатного горячего питания малоимущим, семьям с детьми, пенсионерам. С начала года роздано 8260 горячих обедов.

Кроме того, идет совместная работа по предоставлению горячего питания лицам без определенного места жительства с Храмом Успения Божьей Матери, Спасо-Преображенским реабилитационным центром, Ставропольской краевой общественной организацией «Открытый дом-Детская служба спасения». А организация «Берег Надежды» оказывает помощь в предоставлении временного места для проживания.

Нуждающимся предоставляются и льготные парикмахерские услуги (стоимость стрижки от 50 до 150 руб.), услуг по ремонту обуви (скидка 50%), ремонту одежды (скидка 10%), ремонту бытовой техники (скидка от 10% до 50%), по химической чистке (скидка 30%), лечению и протезированию зубов (скидка от 10% до 50%). Десятипроцентная скидка на покупку детских кроваток и пеленальных столиков предоставляется также многодетным и одиноким матерям при рождении ребенка.

Более подробную информацию о получении социальных видов помощи можно получить в комитете труда и социальной защиты населения администрации Ставрополя (ул. Ленина, 415-б, каб. 108, тел. 56-66-93).