Студенты Северо-Кавказского федерального университета познакомились с культурными традициями народов России. В течение пяти дней на территории вуза проходил фестиваль «СКФО: Дом дружбы».

Запомнился он богатой программой: мастер-классами, ярмаркой, интеллектуальными играми, спортивными состязаниями… Самым ожидаемым мероприятием стал фестиваль шашлычников. Более 150 кг свинины, баранины и курицы оказались в руках настоящих мастеров кулинарного искусства.

Одним из самых зрелищных мероприятий стал и турнир народных игр «Богатырская сила». Командам предстояло пройти восемь станций. Каждая из них была основана на одном из видов состязаний, которые бытуют у народов Северного Кавказа. А еще развернулась яркая ярмарка ремесел, где открылись многочисленные мастер-классы от местных мастериц: вышивание, декупаж, скрапбукинг, ниткография, войлоковаляние, арис-фолдинг, монотипия – каких тут техник только не было!

Впервые в этом году прошел конкурс «Коса Дома дружбы». Десятки красавиц пришли побороться за титул обладательницы самой длинной косы. Конкуренция была высока, но в результате победу одержала студентка Гуманитарного института Кристина Кодоева с косой в 79 см.

В один из дней студенты представили свои национальные подворья. Задолго до официального открытия молодежь толпилась у столиков, на которых красовались блюда русской кухни, кавказских республик и народов Средней Азии. Хозяева раскрывали секреты приготовления вкусностей и хлебосольно угощали многочисленных гостей.

Для творческих натур была открыта литературно-музыкальная гостиная «Легенды о белых журавлях». Больше часа студенты читали стихотворения и исполняли песни на русском, балкарском, чеченском, ингушском, греческом языках. Помимо произведений известных поэтов прозвучали и авторские стихи.

Любители интеллектуальных состязаний в рамках фестиваля смогли поучаствовать в первой игре ставропольского городского интеллектуального клуба «Я знаю». За победу боролась 41 команда вузов и ссузов краевой столицы. Ребятам предстояло ответить на вопросы не только на общую эрудицию, но и на знание культуры и традиций народов Северного Кавказа.

Завершился Молодёжный фестиваль «СКФО: Дом Дружбы» грандиозным гала-концертом. Лучшие коллективы университета и города представили гостям настоящую палитру народного творчества.