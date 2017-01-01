День единства России – самый молодой из праздников, учрежденный в свое время для укрепления государственности российской после трудных для страны времен и как-то очень кстати, если судить по дате, в альтернативу бывшему главному ноябрьскому празднику в честь годовщины Октябрьской революции.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ День народного единства в Ставрополе. 4 ноября 2017 Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ День народного единства в Ставрополе. 4 ноября 2017

И тем не менее в годовщину чертовой дюжины – в 13-й раз отмечаем!– можно сказать, что День народного единства прижился. Подавляющее большинство населения точно отвечает на вопрос, какой сегодня праздник. И охотно принимает участие в мероприятиях, традиционно организуемых в День народного единства.

Митинг-концерт прошел на площади перед Дворцом культуры и спорта. От имени губернатора собравшихся поздравил вице-премьер краевого правительства Юрий Скворцов: «Более 400 лет назад в 1612 году народное ополчение, в котором были представлены все народы многонациональной России, спасли страну от гибели, восстановили государственность. В Великую Отечественную войну страна тоже была на грани краха. Однако у нас хватило сил, чтобы освободить от фашистов не только СССР, но и народы Европы».

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ День народного единства в Ставрополе. 4 ноября 2017

«История России непростая, в час , когда чаша колебалась между сохранением российской государственности и порабощением, именно регионы поднялись на защиту страны, – отметил первый заместитель председателя Думы СК Дмитрий Судавцов. – Это мы с вами. Я поздравляю всех вас с праздником от имени депутатов краевой Думы».

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл напомнил, что 4 ноября – это еще и День иконы Казанской божьей матери и по большому счету это ведь символично.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ День народного единства в Ставрополе. 4 ноября 2017

Казанская божья матерь спасла блокадный Ленинград. Атеист Иосиф Сталин распорядился облететь город с этой иконой на борту. И невская твердыня не была взята фашистами, несмотря на страшные испытания.

Заместитель муфтия края, имам Ставрополя Расул Ижаев рассказал притчу о женщине, которая бесконечно постилась и выполняла все требования корана, однако при этом от ее языка страдали соседи. В итоге попала в ад. Самое главное – сохранять дружеские добрососедские отношения. Народов в России много. Однако именно единство – залог непобедимости страны.

«Не делай соседу того, чего не хочешь себе самому, – сказал руководитель еврейской общины «Шолом» Ефим Файнер. – Думаю, что следуя таким принципам, Россия преодолеет все трудности».

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ День народного единства в Ставрополе. 4 ноября 2017

Праздник – не только слова. Это еще и развлечения. Их было много 4 ноября. Культурным открытием стал уже второй рок-фестиваль казачьей песни «Возрождение», который прошел в ДК культуры и спорта. Ставрополье богато талантами. Поразило зрителей выступление группы «Крылья Ангела» из села Сенгилеевское. Казачьи песни в роковом сопровождении – это было интересно. Впрочем, не обошлось и без традиционного исполнения казачьих песен. И это тоже было интересно. Также дружно зрители аплодировали, когда выступал ансамбль «Кавкасиони». С такой экспрессией исполнить лезгинку могли только дети.

На Кавказе всегда были сильны традиции куначества. Народов много. У каждого свои традиции. Но общий язык находить удавалось всегда. Также, как и сегодня.