4 ноября – День народного единства.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ День народного единства в Ставрополе

С этим праздником ставропольцев поздравляет губернатор Владимир Владимиров.

«Этот праздник берет начало в глубине веков и символизирует национальное единение и гражданскую ответственность за судьбу Родины, – подчеркивает он. – Во все времена именно духовная сила, сплоченность и любовь к Отчизне помогали нашему народу выстоять и победить.

Уверен, что опора на традиционные нравственные ценности, уважение к истории Отечества и вера в его великое предназначение и впредь будут помогать россиянам отвечать на любые вызовы, эффективно решать задачи развития своей страны».

От имени депутатов Думы края земляков поздравляет ее председатель Геннадий Ягубов.

«Этот праздник является символом беззаветной преданности Отечеству и напоминает всем нам, что независимо от убеждений, национальной и религиозной принадлежности мы – единый народ с общей историей и будущим, – подчеркивает он. – И только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие нашей страны.

Отрадно, что в нашем крае сегодня сложился конструктивный диалог и взаимопонимание политических сил, религиозных и общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления. Это служит залогом сплоченности общества».

С наилучшими пожеланиями к жителям Ставрополья также обращается председатель Общественной палаты СК Николай Кашурин.