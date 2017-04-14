Не все ставропольцы находят в ГИС ЖКХ, которая уже частично введена в эксплуатацию, свои лицевые счета и начисления за жилищно-коммунальные услуги. Куда обращаться в подобных случаях?

ГИС ЖКХ

На этот вопрос нам отвечает руководитель Ставропольского городского расчетного центра Светлана Фомина:

– Адресовать вопросы нужно непосредственно тем организациям, которые предоставляют жилищные и коммунальные услуги. То есть жителям многоквартирных домов в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК. Они, наряду с ресурсоснабжающими организациями, по закону несут ответственность за создание, изменение и удаление лицевых счетов, присвоенных в ГИС ЖКХ каждому собственнику или пользователю помещений в многоквартирном доме.

При этом некоторые задают вопросы нам, ошибочно считая, что именно СГРЦ, который ежемесячно осуществляет расчеты и формирует платежные поручения для собственников помещений большинства многоквартирных домов краевого центра, вносит информацию про расчетам в ГИС ЖКХ. Мы действительно оказываем подобные услуги в рамках договоров с управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК, однако делаем это не по всем многоквартирным домам в городе. Здесь ключевой момент в том, что поставщик должен дать нам отдельное поручение и предоставить право доступа в ГИС ЖКХ от своего имени.

В расчетном центре, безусловно, проконсультируют всех обратившихся с вопросами и подскажут, куда обратиться. Но повторюсь, для оперативного поиска своего лицевого счета в новой системе жителям многоквартирных домов нужно обращаться напрямую к сотрудникам УК, в ТСЖ или ЖСК.