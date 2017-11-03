Фото: пресс-служба министерства образования и молодежной политики Ставропольского края

Три ставропольских школьника победили в федеральном этапе Всероссийского конкурса сочинений: Василий Думин из школы № 2 Нефтекумского района за «Сказку о том, как царь Берендей с Ленью и Жадностью боролся»; Полина Балабуркина из школы № 1 Грачевского района с работой «Шелковая нить судьбы»; Ольга Подставкина из второй школы Новоалександровского района с сочинением «Кто выпустил птицу!».

Жюри было отобрано 100 лучших работ, которые опубликованы в специальном сборнике. Их авторам вручали на церемонии награждения в Министерстве образования и науки РФ.