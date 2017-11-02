В Банке России наградили учителей, признанных победителями II Всероссийского конкурса лучших методических разработок, направленных на повышение финансовой грамотности учащихся образовательных организаций. Среди лучших были названы и ставропольские педагоги.

Анна Анисимова заняла первое место в номинации «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности среднего общего образования (10-11 классы)» 3 место в номинации «Лучшие методические материалы по финансовой грамотности», представила Галина Шубина

Анна Анисимова, работающая в школе № 6 краевого центра, заняла первое место в номинации «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности среднего общего образования (10-11 классы)». Работу, получившую 3 место в номинации «Лучшие методические материалы по финансовой грамотности», представила Галина Шубина из школы № 6 села Архангельского Буденновского района.

На церемонии награждения было отмечено, что с каждым годом растет число заявок, и Банк России старается поддержать рост заинтересованности педагогического сообщества в распространении лучших практик преподавания финграмотности. По словам председателя жюри конкурса, члена-корреспондента Российской академии образования Анны Лазебниковой, расширение географии конкурса, в котором в этом году приняли участие практически все регионы России, в том числе сельские школы, говорит о том, что продвижение финансовой грамотности действительно приобретает общегосударственный масштаб. При отсутствии в школьной программе финансовой грамотности как отдельного предмета заинтересованные учителя находят разнообразные возможности внедрения этого компонента, используя и модули в обязательных предметах, и внеурочное образование – факультативные, элективные курсы.

Работы победителей будут опубликованы на сайтах организаторов конкурса – НП «САПФИР», АО «Издательство «Просвещение», АПК и ППРО и Банка России, сообщили в ставропольском Отделении Южного ГУ Центробанка.