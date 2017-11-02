Фото: официальный сайт города-курорта Пятигорска Фото: официальный сайт города-курорта Пятигорска

Академическую галерею в Пятигорске облагородят художественной подсветкой и часами из цветов.

Более 80 источников света будут установлены в течение месяца возле архитектурного памятника федерального значения. Станет заметен ночью и Грот, расположенный чуть ниже. А цветочные часы диаметром 6 — 6,5 метров украсят клумбу на склоне между каменных лестниц. Шик композиция обретет только весной, сейчас устанавливают часовой механизм устойчивый ко всем погодным аномалиям. Он изготовлен в Санкт-Петербурге.

Затраты на проект оцениваются в 2 млн рублей, работы завершатся до 30 ноября, сообщили на официальном сайте города-курорта Пятигорска.