Министерство строительства России подготовило законопроект, в соответствии с которым граждане будут оплачивать коммунальные услуги напрямую поставщикам ресурсов – воды, тепла, газа, электричества. То есть из этой цепочки исключат посредников – управляющие компании (УК). Закон этот может быть принят уже весной будущего года, сообщил вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Козак на недавнем всероссийском видеоселекторе, где обсуждались вопросы готовности предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду.

Роман Савичев

Комментирует новации, запланированные властями, и санкции, связанные с неплатежами за жилищно-коммунальные услуги, наш эксперт Роман Савичев, генеральный директор ОАО «Юридическое агентство «СРВ», которое в профессиональной сфере признано одним из крупнейших в России согласно данным рейтинга авторитетного портала Право.ру.

– Идея о том, чтобы жильцы многоквартирных домов платили за услуги ЖКХ непосредственно ресурсоснабжающим организациям, давно витает в воздухе, – отмечает Роман Савичев. – Но на этот раз проблема сдвинулась с мертвой точки: законопроект получил поддержку у премьера Дмитрия Медведева на недавнем совещании в Горках. Там прозвучала шокирующая цифра: долги управляющих компаний за коммунальные ресурсы уже превышают 250 миллиардов рублей. Причем эти деньги были реально получены УК от жильцов-потребителей, но не перечислены поставщикам ресурсов. Премьер не сдержал возмущения, когда ему сообщили, что одна из УК перечислила 30 миллионов на благотворительность.

Есть несколько версий о том, почему УК копят долги. Как правило, неэффективные «управляйки» ссылаются на то, что собираемость платежей с граждан низкая, вот, мол, приходится отдавать поставщикам ресурсов даже деньги, «позаимствованные» из других статей, например из средств на текущий ремонт. Нецелевое расходование денег – это, конечно, серьезное нарушение. Однако зададимся вопросом: действительно ли население плохо платит? По данным Минстроя РФ, собираемость платежей составляет примерно 95%. Вполне удовлетворительная цифра, учитывая уровень бедности в России. Пять процентов «уклонистов» по итогам прошлого года были должны 91 миллиард рублей. Это сведения Федеральной службы судебных приставов, полученные на основании исполнительных производств. Информации за 2017 год пока нет, но не думаю, что структура долга сильно изменится. Если говорить о Ставропольском крае, то в прошлом году приставы открыли 39,5 тысячи исполнительных производств по взысканию жилищно-коммунальных платежей на сумму около 570 млн рублей. То есть средняя задолженность составляла примерно 14,5 тысячи рублей. И это довольно низкий показатель, если учесть, что в рейтинге ФССП печальное лидерство среди регионов занимает Москва – 62 тысячи рублей в среднем на одно исполнительное производство (Югра – около 50 тысяч, Камчатка – 52,4 тысячи, Татарстан – 48 тысяч). Меньше всего за коммунальные услуги должны в Омской области – в среднем 8,9 тысячи, в Калининграде и Тыве – около 11 тысяч рублей.

Получается занимательная арифметика: 5% населения задолжали 91 миллиард, а управляющие компании должны поставщикам коммунальных ресурсов 250 млрд, что означает лишь одно – использование сомнительных (если не криминальных) схем ведения хозяйственной деятельности. Одна из самых распространенных махинаций заключается в том, что УК сознательно копит долги перед поставщиками, а потом объявляет себя банкротом. В результате крайними остаются граждане, которые нередко сталкиваются с попытками водоканала, горгаза, энергетиков «отрубить» дом от ресурсов за долги. И что самое интересное, управляющая компания-банкрот, которая подвела под монастырь обслуживаемый дом, вдруг «воскресает», слегка видоизменив свое название, и идет окучивать следующих клиентов.

Учитывая приведенные факты, становится ясно, почему Правительство России решило форсировать подготовку законопроекта о переходе на прямые договоры между гражданами и поставщиками коммунальных ресурсов. В законопроекте оговаривается, что не потребуется подписывать договор с каждым собственником квартиры – представлять граждан будет управляющая компания. Но при этом деньги будут перечисляться напрямую поставщикам ресурсов, а «управляйка» получит на свой счет деньги непосредственно за работу, т. е. управление домом.

Думаю, такой вариант более чем устроит поставщиков: если банкротится УК, долг гражданина можно легко взыскать через суд. А добросовестные жильцы будут избавлены от головной боли – судебных разбирательств, если их «родная» УК исчезнет в неизвестном направлении.

И в заключение хочу напомнить гражданам, что сейчас копить долги за жилищно-коммунальные услуги весьма невыгодно. Уже вовсю действует упрощенная процедура взыскания долгов (до 500 тысяч) с помощью судебного приказа. Кроме того, должникам начисляется немалая пеня за просрочку платежей. В первый месяц пеня не взимается, но с 31-го по 90-й день она составляет 1/300 ставки рефинансирования Центробанка (это примерно 13% годовых), а с 91-го дня – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ (около 30% годовых). Как видим, санкции внушительные. Есть семьи, для которых нынешние тарифы являются неподъемными, и в этом случае я советую поспешить обратиться в органы соцзащиты за жилищной субсидией.