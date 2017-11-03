С 11 ноября в Ставропольском государственном цирке, что находится на площади имени генерала Алексея Ермолова, начинает свои представления новая цирковая программа под названием «Грандиозное шоу морских гигантов». Основным ключевым и необыкновенно зрелищным номером будет «Игротека» под руководством знаменитой дрессировщицы Людмилы Чугуновой.

Ее питомцы являются удивительными животными. Это крупнейшие представители семейства ушастых тюленей — сивучи, известные также как северные морские львы. И это второе название они получили по праву. Их представления всегда завораживают взрослых и детишек, поскольку при гигантских размерах в манеже они кажутся грациозными и шустрыми. Но сивучи далеко не единственные дрессированные животные, которых зрители увидят на этом представлении.

Специально для ставропольцев артисты подготовили яркую шоу-программу с множеством неповторимых номеров с дрессированными животными — королевскими пуделями, енотами и носухами.

Эквилибристы и гимнасты, акробаты и жонглеры продемонстрируют головокружительные трюки. К примеру, воздушный полет «Под куполом цирка» под руководством Валерия Юрьева, во время которого сумасшедшие поддержки на большой высоте проводятся без всякой страховки.

Не менее впечатляет и номер «Бронзовые люди». В нем оживают скульптурные композиции. Кроме большой физической силы и ловкости артисты обладают умением застывать в статичных позах, что очень и очень нелегко. Сами артисты от кончиков волос на голове до кончиков ногтей на пальцах ног полностью выкрашены в краску цвета золота. А конструкция, на которой демонстрируют свои способности атлеты, перемещается по рельсам, поворачивается вокруг своей оси, а затем еще и пускает фонтанчики воды из-под каркаса. Выглядит все это просто потрясающе.

В ходе цирковой программы перед публикой будет разыграна сцена из знаменитого советского фильма культового режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», в которой главные роли сыграют... верблюды! Они степенно выходят на манеж, скрывая пушистые морды под вуалями. К слову, в антракте все желающие смогут покататься на двугорбых актерах.

Также маленьких ставропольских зрителей ждут интересные встречи с животными, розыгрыши призов от партнеров цирка и множество других различных сюрпризов.