Фото: КЦСОН Невинномысск Невинномысским пенсионерам, членам клуба «Вдохновение», скучать некогда

В Невинномысском комплексном центре социального обслуживания населения много лет работают объединения по интересам для пенсионеров. Одно из них – клуб «Вдохновение». Его участники любое значимое событие умеют превратить в праздник.

К примеру, юбилей члена указанного объединения, Л. Нестеровой, прошел в форме шоу – со стихотворными поздравлениями и танцами. А позже все пенсионеры, приверженцы здорового образа жизни, приняли участие в дегустации… фруктов и овощей.

Праздники, подобные прошедшему, «вдохновенцы» устраивают регулярно, сообщили в комплексном центре.