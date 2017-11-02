Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ «Капсулу времени» для потомков 2067 года заложили в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Капсула времени для потомков 2067 года Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ «Капсулу времени» для потомков 2067 года заложили в Ставрополе

Накануне Дня народного единства в Ставрополе возле обелиска «Орден Октябрьской революции» заложили медную «капсулу времени» с изображением Ангела, охраняющего город.

Мероприятие стартовало в 10 утра, к участию присоединились зампредседателя правительства края, руководитель аппарата ПСК Ольга Прудникова, глава города Андрей Джатдоев, председатель городской Думы Георгий Колягин, ветераны, юнармейцы.

Будущее поколение откроет привет из прошлого в 2067 году. Текст послания с небольшим экскурсом в историю прочитали в окружении всех собравшихся. Ставропольцы призвали своих потомков любить землю и заботиться о ней: «Через годы мы вручаем вам веру в лучшее будущее» – торжественно разносились по площади строки из письма.