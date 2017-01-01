Ко Дню народного единства в Ставрополе пройдет большой многонациональный праздник. Уже начались тематические кинопоказы, выставки, концерты, соревнования для детей и подростков и другие мероприятия. 4 ноября откроется фестиваль «Золотая нить традиций», заработает праздничная площадка «Молодежный арт-экстрим». Основным событием станет митинг-концерт «Нас много. Родина у нас одна!». Также пройдет II рок-фестиваль казачьей песни «Возрождение». На площади Ленина весь день будет работать праздничная сельскохозяйственная ярмарка.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

ПРОГРАММА городских мероприятий, посвященных Дню народного единства в Ставрополе.

4 ноября

09.00-16.00 – праздничная сельскохозяйственная ярмарка. Площадь Ленина.

10.00-21.00 – День открытых дверей Музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история». Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история», ул. Западный обход, 58 в.

10.00-18.00 – тематическая экскурсия «День народного единства: от преодоления Смуты к единству страны». Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история», ул. Западный обход, 58 в.

10.00 – фестиваль творчества «Единство поколений». Площадь перед Ставропольским Дворцом детского творчества, ул. Ленина, 292.

11.00-13.00 – видео экспресс-опрос «Моя страна». Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история», ул. Западный обход, 58 в.

11.00 – праздничный легкоатлетический пробег «Мы вместе». Парк культуры и отдыха «Победа».

11.00 – фестиваль национального костюма «Золотая нить традиций». Площадь перед Ставропольским Дворцом культуры и спорта, ул. Ленина, 251.

11.00 – праздничная площадка «Молодежно-спортивный арт-квартал». Площадь перед Ставропольским Дворцом культуры и спорта, ул. Ленина, 251.

12.00 – праздничный митинг-концерт «Нас много. Родина у нас одна». Площадь перед Ставропольским Дворцом культуры и спорта, ул. Ленина, 251.

12.00 – игровая викторина «Моя история». Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история», ул. Западный обход, 58 в.

12.00 – мастер-классы и розыгрыши призов от фитнес клуба «Alex fitness», показательные выступления спортивных школ города Ставрополя. Парк культуры и отдыха «Центральный», ул. К. Хетагурова, 11.

12.00 – праздничное мероприятие «Хоровод Единства». Площадь Ленина.

13.00 – 18.00 – фестиваль единства народов России «Южная крепость». Площадь Ленина.

13.00-17.00 – праздничный киномарафон «День народного единства»: мультипликационный фильм «Князь Владимир»;

художественный фильм «1612»;

художественный фильм «В начале славных дел» (2 серии).

Александровская площадь.

13.00 – II рок-фестиваль казачьей песни «Возрождение». Ставропольский Дворец культуры и спорта, ул. Ленина, 251.

13.00 – кинопоказ художественного фильма «Царевич Алексей». Дом культуры «Мир», ул. Серова, 420.

14.00 – кинопоказ художественного фильма «Русь изначальная». Дом культуры «Ставрополец», ул. Трунова, 71.

17.00 – кинопоказ художественного фильма «Завещание императрицы». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

1 – 11 ноября

Выставка рисунков «С гордостью о России». Дом культуры «Ставрополец», ул. Трунова, 71.

Выставка детских творческих работ «Защитники земли русской: Минин и Пожарский». Помещение для работы с населением, ул. Доваторцев, 27.

3 – 5 ноября

10.00 – городской турнир по футболу. Стадион детско-юношеской спортивной школы по футболу «Кожаный мяч», ул. Серова, 418.

5 ноября

15.00 – праздничный концерт Камерного ансамбля «Элегия» Концертно-творческого объединения «Аккорд» «Единством сильны». Ставропольский краевой музей изобразительных искусств, ул. Дзержинского, 115-119.

17-00 – «Coffee lemon time» # 7 – музыкальную импровизацию в стиле patchwork представляет Концертное агентство Евгении Хановой, группа «Вопрос времени», Юрий Полежаев и др. Галерея «Паршин», бульвар генерала А.Ермолова, 1

7 ноября

17.00 – праздничный концерт «В дружбе народов – единство России». Детская школа искусств № 5, ул. Гоголя, 36 а.

8 ноября

12.00 – турнир по русским шашкам. Комната школьника «Затейник», ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3.

9 ноября

11.00 – городской конкурс детского вокального творчества «Я люблю тебя, Россия». Ставропольский Дворец детского творчества, ул. Ленина, 292.

11 ноября

14.00 – познавательная игра «День народного единства». Комната школьника «Буревестник», ул. Доваторцев, 53/3.