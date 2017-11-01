Ставропольский блогер Андрей Троцкий обратился с просьбой финансово поддержать съемки фильма ужасов о путешествии в Припять «Шаг в пустоту». Есть и короткометражная версия этого же сюжета, съемки проходили в краевом центре на площади Ангела, у Шпиля, на Новомарьевской поляне.

Клич о сборе средств автор проекта недавно разместил на Интернет-сервисе «Планета», и уже есть небольшая сумма на счету. Планируется собрать 150 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на оплату работы оператора,аренду оборудования, монтаж. Полный метр в жанре мистика/ужасы собираются отправить в широкий прокат. Съемки будут вестись в Ставрополе и Припяти. Назначена дата предполагаемой премьеры: 26 апреля 2019 года. Актеры готовы к съемкам, сценарий написан, есть музыкальное сопровождение.

-Сказать, что Припять впечатлила – не сказать ничего! – поясняет выбор темы Андрей – Это поистине уникальное место. Одна сплошная декорация в реальности. Но снимать там достаточно сложно, наверное поэтому художественные фильмы на эту тему в основном снимают в декорациях, или рисуют на компьютере. Мы же хотим провести съемки именно в мертвом городе, показать его реальным, таким, какой он есть. Кстати, договоренности с украинской компанией, которая организует посещение ЧЗО, уже есть.