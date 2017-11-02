Фото: пресс-служба Ставропольской епархии Фото: пресс-служба Ставропольской епархии

В Невинномысске в соборе Покрова Пресвятой Богородицы благочинный церквей Невинномысского округа протоиерей Иоанн Моздор вручил именные свидетельства потомкам казачьих родов. Обладателями официальных бумаг стали девять человек, чьи прапрадеды основали станицу Невинномысскую.

А свидетельства матери-казачки в этот день получили Т. Нагорная и О. Докучаева.

Участие в торжественном событии приняли помощник благочинного по работе с казачеством, протоиерей Василий Шкетик и представители Совета стариков – потомков казаков станицы Невинномысской.

Как сообщили в Ставропольской епархии, протоиерей Иоанн Моздор обратился к казакам с напутственным словом и поздравил со значимым для них днем.