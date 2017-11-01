ОВД администрации Первомайского района г. Витебска устанавливается местонахождение без вести пропавшего Куницына Вячеслава Геннадьевича, 23.08.1973 года рождения, уроженца Республики Беларусь, г. Витебска, зарегистрированного по адресу: г. Витебск, переулок Высокий, д. 12. В 2013 году выехал на заработки в Российскую Федерацию и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы; на вид 40 – 45 лет, рост около 180 см, среднего телосложения, плечи опущенные, лицо по форме овальное, по цвету бледное, лоб по высоте высокий, по положению вертикальный, брови дугообразные, по высоте относительно глаз средние, глаза карие, нос средний, форма спинки извилистая, основание носа горизонтальное, рот средний, губы средней толщины, подбородок по положению скошенный, уши средние, пo форме треугольные, оттопыренность ушей общая, волосы прямые, по цвету черные, имеются лобные и теменная лысины, размер обуви 42-43, отсутствует большое количество зубов на верхней и нижней челюстях (какие именно – не установлено).

Особые приметы; татуировка на левом плече в виде рисунка щита и мечей, на левом запястье в районе большого пальца татуировка (содержание не установлено), на левой руке на кисти сверху в районе большого пальца шрам круглой формы около 3 см, на голове в районе затылка шрам около 3 см.

Граждан, обладающих любой информацией о местонахождении данного гражданина, убедительно просим сообщить сведения по телефонам: 8-10375-212-271944, 8-10375-212-270996 или обратиться в ближайший отдел полиции.