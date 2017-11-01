Фото: ОМВД России по Невинномысску Теплообменник стоимостью 40 тысяч рублей стал добычей вора-пенсионера в Невинномысске

Необычная кража произошла в Невинномысске. Владелец небольшой фирмы обнаружил пропажу со склада массивного теплообменника стоимостью 40 тысяч рублей. Как вскоре выяснили сотрудники полиции, умыкнул агрегат (весом в тонну)… пенсионер 67 лет от роду, ранее неоднократно судимый. Он нанял грузовик и, при помощи ничего не подозревающего водителя, средь бела дня вывез металлическую трубу. Теплообменник злоумышленник тут же сдал в пункт приема лома.

Теперь изобличенному по «горячим следам» вору придется отвечать за содеянное по закону. Как сообщили в отделе МВД России по Невинномысску, по факту кражи возбуждено уголовное дело.