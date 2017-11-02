В Минераловодском городском суде прошло первое заседание по иску прокуратуры к местному совету депутатов, проголосовавшему против отставки главы округа Сергея Перцева.

Фото пресс-службы администрации МГО Сергей Перцев

История уже с бородой, достаточно нашумевшая. Прокуратура давно добивается его освобождения от должности. Претензии две. Первая касается конфликта интересов, который был создан после принятия им на работу в администрацию родственницы жены. Второй пункт обвинений — неточные сведения, внесенные руководителем в декларацию о доходах. Дело прошло полный круг, добравшись до Верховного суда, который обязал, как известно, губернатора Владимира Владимирова инициировать отставку Сергея Перцева, что он, собственно, и сделал, обратившись по процедуре в совет городского округа. Депутаты не поддержали это предложение. И теперь коллизия развернулась с точностью до наоборот. Прокуратура обратилась с иском на действия местных парламентариев, требуя признать решение совета незаконным.

История обросла уже массой подробностей. Однако суть конфликта сводится к тому, что даже суд не вправе подменять представительную власть и требовать от депутатов изменить принятое решение. А если это так, то судебная тяжба неизбежно попадает в правовой тупик.

И о возникших несостыковках в ходе судебных тяжб также никто не упоминает. Конфликт интересов был устранен, как только возникли претензии: родственница уволилась из администрации по собственному желанию. Теперь прокуратура требует изменения формулировки причины увольнения. Но задержать человека, решившего оставить работу, ведь также никто не вправе: не крепостное право на дворе. Что касается декларации о доходах, то и здесь все не так страшно, как малюют. На устранение неточностей должностному лицу дается месяц. Перцев этим правом воспользовался.

Следующее заседание суда намечено на 13 ноября. Однако рассмотрение по существу может случиться и позже, учитывая, что прокуратура поменяла исковые формулировки. Конфликт, и без того долгоиграющий, обещает побить сегодняшний рекорд.