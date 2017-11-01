Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

По одной из версий причиной пожара в в селе Новозаведенное Георгиевского района была месть обиженной женщины.

Возгорание произошло 1 ноября в одной из комнат частного многоквартирного дома. В ней проживал мужчина, ведущий асоциальный образ жизни. Перед уходом на подработку он повздорил с сожительницей, которая пригрозила ему поджогом жилища. Вернувшись домой, он увидел, что пожарные уже сражаются с огнем, полыхающем в его квартире. Выяснилось, что задымление спровоцировали тлеющее одеяло и личные вещи погорельца. Причина возгорание неизвестна. Среди версий непотушенная сигарета или спичка и месть озлобленной сожительницы, сообщили в пресс-службе ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».