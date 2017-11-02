В Дивном прошла научно-краеведческая конференция приманычских регионов. Это уже третье по счету совместное мероприятие историков, географов, экологов, краеведов. В нем принимали участие не только ставропольские энтузиасты, но и гости из Калмыкии.

Фото: Надежда БАБЕНКО Фото: Надежда БАБЕНКО Вкусный чай Фото: Надежда БАБЕНКО Григорий Кукарека слушает стихи юной поэтессы Ани Головко Фото: Надежда БАБЕНКО Григорий Кукарека читает стихи Фото: Надежда БАБЕНКО Ольга Чернышова читает свои стихи

Поскольку нынешний год проходит под знаком экологии, эта тема и была вынесена на повестку дня. Кстати, на равных с юбилеем Октябрьской революции 1917 года. В общем, обсуждались экология и советская власть. В зале социально-культурного центра было немало молодежи.

Учитель истории из Дивного Вера Сидиропуло, выступившая с докладом, рассказала о становлении советской власти на окраине Ставропольской губернии.

А руководитель районного общества по охране природы Виктор Федосов, лесовод по образованию, рассказал о своем увлечении животным миром. Кстати, собранный им материал о птицах-кампофилах позволил ему стать кандидатом биологических наук.

Фото: Надежда БАБЕНКО В зарослях солодки

Еще один увлеченный человек – Галина Гутор, преподаватель географии из села Киевка. Пожалуй, ни в одном ставропольском селе нет столько юных знатоков и любителей птиц, сколько здесь. Все они обязаны своим увлечением именно ей. Походы, наблюдения, фото- и видеосъемки, участие в конкурсах и акциях вплоть до международного уровня – жизнь киевской детворы скучной не назовешь.

Большой интерес слушателей вызвал доклад Сергея Белоусова, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Калмыцкого научного центра РАН. Предмет его исследования – единоличники. Есть на стыке границ Ставрополья и Калмыкии небольшой хуторок Левый Остров. История его трагична и поучительна. Почти век назад, в начале 30-х годов, сюда из Дивного бежали те, кто не хотел вступать в колхозы. Благословили их власти на верную погибель, мол, все равно подохнете. А они стали ловить в горько-соленом Маныче рыбу, каким-то чудом пробили скважину с пресной водой, скот развели, ветряк построили, занимались частным извозом – на гужевом транспорте.

Власть давила их налогами, отбирала землю, ничего не давая взамен. В общем, рассчитывали они только на себя, но жили гораздо лучше колхозников. Даже в 1933 году здесь не было голода. В каждом дворе был трехгодичный запас кормов для животных, продуктов, керосина. Семьи были многодетные, детвору возили в школы в соседние села. В семье Василенко, к примеру, было восемь детей, и все получили высшее образование. В общем, доказали хуторяне, что выжить можно и за счет натурального хозяйства, не надеясь на помощь государства. Кстати, Левый Остров и сейчас без света, с ветряком, люди занимаются тем же промыслом, что и их предки. Упал спрос на овец – они развели коз. Осталось на хуторе 27 человек.

Фото: Надежда БАБЕНКО Фундамент дизельной станции

…На конференции наряду с учеными выступали со своими работами и юные исследователи. Рассказывали о родственниках, о знаменитых сельских тружениках, в числе которых Герои Социалистического Труда старший чабан Иван Красников и академик-овцевод Василий Мороз. Школьница Дилора Минакова выступила в роли гида – провела виртуальную экскурсию по самым удивительным и порой уникальным местам Приманычья. Путешествие сопровождалось чтением стихов о местных красотах.

Второй день работы конференции прошел в поле. Автобус из Дивного быстро домчал ее участников до исторического места, название которому – Горькие Маки. Это балка, куда в 30-х годах прошлого века определили на жительство переселенцев Дивенской спецзоны. От самих строений уже ничего не осталось, разве что при каждой вспашке хлебных полей выбросит плугом то кусок черепицы, то осколок глиняной миски, то какой-нибудь немудреный крестьянский инструмент. Сохранился фундамент дизельной электростанции. Видны границы подворий, а неподалеку, через дорогу, кладбище, где сохранились несколько крестов с фамилиями. Судя по надписям, это захоронения 50-х годов прошлого века.

Фото: Надежда БАБЕНКО Дерево в 4 обхвата

Не один километр исколесили по степи участники конференции. Попробовали обнять вековое дерево – понадобилось четыре человека, попили воды из криницы, слушали стихи Григория Кукареки и юного дарования Ани Головко. Молодежи было интересно узнать названия растений – оказывается, Горькие Маки богаты солодкой.

Дальнейшие разговоры стали все чаще приобретать гастрономический оттенок – понятное дело, путешественники проголодались. Осталось выяснить, кто быстрее всех умеет разжигать костер. Дружно заготовили сушняк, попутно очистив территорию еще и от пластиковых бутылок – и вот уже кипит на костре чай из чабреца. Его вот так же на этом самом месте многие десятилетия назад готовили жители забытого Богом хуторка, только вместо булочек и конфет единственным доступным лакомством для них был корень солодки.