Фото: пресс-служба администрации Минераловодского городского округа

Некоторых хлебом не корми, дай узнать, кем они были в прошлой жизни, а также экстраверты они или интроверты...В Минводах 3 ноября порадуют почитателей такого вида досуга. Правда придется выйти из Всемирной паутины, и даже из дома, и отправится проходить тест на знание традиций и обычаев народов России на одну из трех площадок:

— в краевой музыкальный колледж имени Сафонова (Пушкина, 40)

— в Минераловодский колледж железнодорожного транспорта ( г. Минеральные Воды, ул. Ленина, 27а)

— в Минераловодский региональный многопрофильный колледж» (г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 1)

Тридцать вопросов, 20 из которых принадлежат федеральному центру, 10 — региону, помогут проверить себя в знании песен, танцев, кухни и материальной культуры народов России. На прохождение тотального этно-теста отводится 45 минут.

Мероприятие пройдет на 1500 площадках в 85 регионах России и СНГ. Результаты озвучат 12 декабря, сообщили в пресс-службе Минераловодского городского округа.