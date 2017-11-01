Управлением ФНС России по СК отработана практика заключения мировых соглашений в делах о банкротстве.

коллаж: В.КОВАЛЕНКО

В сентябре достигнуто заключение мирового соглашения с ГУП СК «Кочубеевский карьер» и прекращено производство по делу о банкротстве. Это результат реализации комплекса процедур, проведенных отделом обеспечения процедур банкротства краевого управления в целях предотвращения банкротства предприятия, сообщили в пресс-службе управления ФНС России по СК.

В июле прошлого года в отношении предприятия «Кочубеевский карьер» возбуждено производство по делу о несостоятельности, а в феврале этого года введена процедура наблюдения. Рассмотрение результатов наблюдения неоднократно откладывалось для предоставления возможности лицам, участвующим в деле, урегулировать возникший спор посредством заключения мирового соглашения. Такая тактика продиктована необходимостью сохранить социально значимые объекты для края. Работа по предупреждению банкротства государственных и муниципальных предприятий ведется в сотрудничестве с правительством края, инициируются встречи с министерством имущества, службой судебных приставов, «Ставкрайимуществом».

В результате таких встреч составляется план мероприятий по заключению мирового соглашения, прекращаются дела о банкротстве, и что самое важное, имущественный комплекс предприятий остается в собственности региона. Мировое соглашение – это действенная мера по восстановлению платежеспособности должника, выгодная для всех сторон. Примирение позволяет избежать уплаты пени с момента вынесения решения до дня заключения перемирия, а в обмен – уплатить налоги и штраф. Что немаловажно, соглашение позволяет минимизировать расходы стороны и сэкономить время и трудозатраты. Это социально и экономически эффективная превентивная мера, нацеленная на предотвращение банкротства и оздоровление экономической ситуации в регионе. Соглашение с «Кочубеевским карьером» уже пятое, и преимущества этого шага очевидны: предприятие продолжают работать, сотрудникам выплачивается зарплата, отметили в управлении ФНС по СК. В результате мировых соглашений в бюджет уже поступило 143 млн рублей.