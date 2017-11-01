Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

В Ессентуках планируют начать ремонт Нижних ванн в 2018 году. Стоимость реконструкции лечебно-оздоровительного комплекса — 1,5 млрд рублей. Это самый крупный инвестпроект на КМВ и уникальный. В особенности тем, что фасад и внутренние помещения, общая площадь которых 12 тысяч кв.м., будут отремонтированы с соблюдением канонов начала 19 века.

Финансирование будет осуществляться из разных источников. Итогом станет создание лечебной, развлекательной и детской зон, термального комплекса с многоуровневыми бассейнами и музей, посвященный истории курортов.

Сдать объект планируют к 2021 году. Сейчас проект находится на согласовании в минкульте, сообщили в пресс-службе администрации города.