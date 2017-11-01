Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

В Кисловодске на спортбазе «Юг Спорт» тренируется сборная страны по лыжному спорту (фристайл). Спортсмены прилетели в курортный город отрабатывать навыки в дисциплине хаф-пайп – с английского означает «половина трубы». Именно ее напоминает дугообразное сооружение, покрытое снегом, по которому катаются фристайлисты.

Готовиться к большим соревнованиям Павлу Чупе, Валерии Демидовой, Антону Комарову и Елизавете Чесноковой помогает старший тренер сборной Петр Кордюк, сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска.