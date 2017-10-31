ДТП с участием депутата краевой Думы Ильи Дроздова, который на внедорожнике врезалсяв автобус ПАЗ, случилось в Ставрополе на пустынном перекрестке еще 17 октября.

Момент столкновения автобуса и внедорожника Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Илья Дроздов и Владимир Жириновский. (фото из архива «СП»)

На днях впервые участников аварии вызвали к дознавателю. Но главная фишка не в масштабах происшествия, а в политической окраске, которая была дана случившемуся лидером ЛДПР, в которой состоит сам Илья Дроздов, Владимиром Жириновским. Это была реакция на письмо водителя автобуса Евгения Кусакина, мудро рассудившего, что лучше играть на опережение, тем более что попытка назвать его виновником столкновения сделана была, несмотря на то что ехал он, как положено, на зеленый свет, а вот депутат пытался проскочить на красный. Реакция последовала незамедлительно в традиционной для вождя либеральных демократов резкой манере. Жириновский пообещал встать на защиту незаконно уволенного водителя, грозился карами однопартийцу со Ставрополья.

«СП» связалась с водителем ПАЗа Евгением Кусакиным. Он сказал, что никто его не увольнял, как написали в некоторых СМИ. На самом деле он находится в вынужденном отпуске. «Работа у меня, пока колеса крутятся, – уточнил Кусакин. – Состояние автобуса после аварии не позволяет выйти на маршрут: сильно повело раму и кузов. Мастера за эту работу не берутся, говорят, что проще новый взять. Хозяин автобуса, на котором я работал по трудовому договору, собирается взять кредит и купить новую машину. Я не знаю, с какой скоростью ехал джип, но почувствовал момент столкновения, когда произошел удар. Я не пострадал. А вот пассажирам (салон был полным) досталось. Травмы у двух женщин. Одна из них, кажется, даже сломала ключицу. О том, что второй участник аварии краевой депутат, я узнал от инспектора ДПС. Меня вначале никто не слушал. Говорили, что я виноват. На счастье, перекресток оборудован двумя видеокамерами. А вот у дознавателя мне сказали, что я не виноват и видео этот факт подтверждает».

Обратились мы за комментарием и к Илье Дроздову.

«Обычное ДТП, таких по десятку каждый день в городе случается, – отметил он. – Жертв нет. Не знаю, почему столько шума, только по той причине, что я депутат? И водителя никто не увольнял. Надо просто ждать окончания разбирательства. Да, по всей видимости, виновен я. Я от ответственности уходить не собираюсь. Каким будет наказание, зависит от тяжести повреждений у пострадавших. Экспертиза свои выводы на сей предмет пока не представила. Пишут, что я кричал на месте происшествия, обвинял водителя «пазика». Ничего подобного. Общался я только с подъехавшим позже представителем полиции. Что, если выгонят из партии? Это право руководства. О реакции Владимира Вольфовича я узнал из СМИ. Со мной лично он не связывался».

Прогремело Ставрополье на всю страну. Пока не будет официального решения, кто виноват, в какой степени и какое понесет наказание, это видео будет еще крутиться. Решение не только за полицией. Всем интересно, что дальше предпримет вождь либеральных демократов. Происшествие, которое могло бы пройти незамеченным, стало еще одним хорошим поводом для пиара стареющего вождя. Да и на Ставрополье вспомнят, что есть такая партия. Раньше краевые ее представители куда как больше шумели и напоминали о себе разного рода акциями, например, в знак протеста представители фракции неоднократно покидали заседание краевой Думы. Заметно, что выборы в краевой парламент пока не скоро.