«Учитесь у всех, не подражайте никому» – эти слова Максима Горького стали девизом Ставропольского краевого педагогического фестиваля «Талант-2017». Он по традиции прошел в Невинномысске, на базе гимназии №10 "ЛИК". Напомним, впервые смотр учительских талантов провели в городе химиков 17 лет назад. Учредители же фестиваля – упомянутая выше гимназия, министерство образования и молодежной политики СК, Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования, управление образования администрации Невинномысска.

Фото гимназии №10 «ЛИК» Программа «Таланта-2017» была очень насыщенной Фото гимназии №10 «ЛИК» Фестиваль «Талант-2017» собрал в Невинномысске более 500 педагогов-новаторов Фото гимназии №10 «ЛИК» Церемония открытия краевого педагогического фестиваля «Талант-2017» Фото гимназии №10 «ЛИК» Программа «Таланта-2017» была очень насыщенной Фото гимназии №10 «ЛИК» Участие в работе фестиваля принял министр образования и молодежной политики СК Евгений Козюра

За всю историю форума через него прошли свыше 10 000 человек, выступили с докладами, сообщениями и мастер-классами более 2000 учителей, ученых и т.д. Педагоги из городов и сельских районов Ставрополья, их коллеги из Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Краснодарского края, Луганска, Москвы в разное время принимали участие в «мозговых штурмах» учительского слета.

В этот раз в Невинномысск приехали свыше 500 новаторов. Программа "Таланта" была очень насыщенной – состоялись мастер-классы, дискуссии, панорама учительского опыта.

Как всегда, живой интерес вызвал «Час министерства образования и молодежной политики СК», в ходе которого речь шла в первую очередь о проблемах педагогической отрасли. Вел час министр образования и молодежной политики Ставропольского края Евгений Козюра

Особо отметим, очередной "Талант" педагоги целый год ожидают с нетерпением. Почему? Секрет прост: формат фестиваля не предполагает какой-либо соревновательности. Кроме того, каждый участник сам определяет формы, методы и способы презентации накопленного опыта.