За всю историю форума через него прошли свыше 10 000 человек, выступили с докладами, сообщениями и мастер-классами более 2000 учителей, ученых и т.д. Педагоги из городов и сельских районов Ставрополья, их коллеги из Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Краснодарского края, Луганска, Москвы в разное время принимали участие в «мозговых штурмах» учительского слета.
В этот раз в Невинномысск приехали свыше 500 новаторов. Программа "Таланта" была очень насыщенной – состоялись мастер-классы, дискуссии, панорама учительского опыта.
Как всегда, живой интерес вызвал «Час министерства образования и молодежной политики СК», в ходе которого речь шла в первую очередь о проблемах педагогической отрасли. Вел час министр образования и молодежной политики Ставропольского края Евгений Козюра
Особо отметим, очередной "Талант" педагоги целый год ожидают с нетерпением. Почему? Секрет прост: формат фестиваля не предполагает какой-либо соревновательности. Кроме того, каждый участник сам определяет формы, методы и способы презентации накопленного опыта.