С момента старта эмиссии Группа ВТБ выпустила 4,5 млн карт на базе Национальной платежной системы. Основную часть составляют зарплатные карты, спрос на которые обеспечивается бюджетными организациями.

К выпуску национальных карт розничный бизнес ВТБ приступил в четвертом квартале 2016 года, «Почта Банк» – в апреле 2017 г. С 1 июля на платежную систему «Мир» переведена вся эмиссия социальных карт москвича.

ТОП-5 регионов по количеству выпущенных карт на данный момент составляют Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Иркутская, Ростовская и Кемеровская области.

Владельцам карт «Мир», эмитированных Группой ВТБ, доступен широкий функционал платежных услуг и сервисов: снятие наличных во всей банкоматной сети Группы ВТБ без комиссии, пополнение карт наличными, оплата товаров и услуг (ЖКХ, телефония, транспорт и т.д.), в том числе бесконтактно, проведение операций в интернете. Кроме того, клиенты могут использовать карту «Мир» для получения зарплаты, пенсии и других социальных выплат.

Клиенты «Почта Банка» дополнительно могут оформить бесплатный сберегательный счет с выдачей дебетовой карты российской платежной системы и ежемесячным начислением до 7% годовых на остаток по счету.

Карты «Мир» принимаются во всех банкоматах и POS-терминалах Группы ВТБ. Технологическую поддержку, в том числе, сертификацию оборудования и проектную работу в платежной системе, осуществляет процессинговая компания «МультиКарта». Условия обслуживания по картам на базе Национальной платёжной системы и по картам других платежных систем идентичны на всей территории РФ.