Известный в недавнем прошлом нападающий питерского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков (на минуточку — лучший бомбардир в четырех ипостасях: «Зенита» за историю клуба, в истории российского футбола, сборной России (30 голов) и отечественный бомбардир в еврокубках (30 голов) ныне подвизается на телеканале «Матч ТВ», где создает цикл передач, скажем так «из глубинки».

Фото: www.instagram.com/a.kerzhakov11 Александр Кержаков

Он ездит по российским городам и весям с программой-проектом «Команда на прокачку», в которой тестирует себя в качестве тренера, работая с местными командами. Принцип простой: выбирается не блещущая команда, в которой внешне вроде бы все нормально, а результат она показывает неважный. В течение трех дней Кержаков и команда профессионалов занимается тренировочным процессом с местными футболистами. После чего его работа оценивается самым простым способом — в очередной игре «подопытной» команды.

Фото: www.instagram.com/a.kerzhakov11 Александр Кержаков в Ставрополе

Перед приездом на Ставрополье А. Кержаков, ныне координатор юношеских команд питерского «Зенита», (27 ноября ему исполнится 35 лет), успешно протестировал команду в Карачаево-Черкесии. В нашем крае в качестве «подопытной» была избрана команды «Свободный труд» из Новоселицкого. Занимавший «до Кержакова» предпоследнее место в чемпионате края коллектив после его «прокачки» выдал ошеломительный результат, со счетом 6:0 разгромив соседей (сверху) по турнирной таблице из Зеленокумска. Игра проходила в столице края на стадионе СОШ № 11. На следующий день обладатель Кубка УЕФА (в составе испанской «Севильи», а не «Зенита», как вы подумали) провел со своими временными подопечными завершающее занятие. Программу о работе Кержакова со ставропольской командой покажут на «Матч ТВ».