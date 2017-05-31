У Артёма Гаврюшенко из Ставрополя ДЦП, но организм ребенка хорошо восстанавливается в ходе лечения, которое нельзя прерывать. Стоимость его 199 430 рублей.

Артём Гаврюшенко

«В три месяца сын как будто остановился в развитии: у него пропал аппетит, нарушился сон, мышцы стали слабыми, он перестал держать голову. Невролог направил нас на УЗИ головного мозга, которое показало у Артёма повышенное внутричерепное давление. Нам назначили лекарства, которые сын принимал в течение месяца.

Сначала состояние Артема улучшилось. Но вскоре у него повысился тонус мышц, ручки и ножки стали скованными, он не мог их полностью распрямить. Сын перестал набирать вес, у него не увеличивалась окружность головы. Обследование головного мозга выявило у Артёма порок развития – частичное отсутствие мозолистого тела (нервных волокон, соединяющих правое и левое полушария мозга).

Мы усиленно занялись лечением сына: лечебная физкультура, массаж, дефектологи, логопеды – все оплачивали сами. По государственной квоте возили Артёма на консультации и обследования в Москву. И появились улучшения: сын начал говорить первые слова, удерживать игрушки, ползать, сам переворачиваться.

Лечение надо продолжать. Мы обратились в Московский институт медицинских технологий (ИМТ), где помогают детям с такими проблемами, как у Артёма, там готовы нас принять. Но оплатить за лечение мы не можем. Растим двух сыновей, живем на небольшую зарплату мужа. Прошу, помогите!», – пишет мама ребенка.

Ситуацию комментирует невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Артём нуждается в госпитализации для проведения восстановительного лечения. Необходимо снизить мышечный тонус, укрепить мышцы спины и шеи, развить мелкую моторику, стимулировать речь, улучшить психоэмоциональное состояние мальчика».

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Внимание! Уточнить данные о требуемой сумме, собранных средствах и помочь ребенку можно на сайте Русфонда в Ставропольском крае, Артём Гаврюшенко.

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Российский фонд помощи тяжелобольным детям «Русфонд» адресно помогает тем, кто действительно нуждается в этом. Он работает в контакте с Мин-здравом и Фондом социального страхования СК. «Русфонд» приходит на помощь, когда бюджетные средства получить нельзя: например, если клиника не входит в перечень федеральных, лекарство не включено в реестр, слуховой аппарат, тренажер, протез стоит дороже, чем может оплатить государство... Тогда история ребенка появляется в «Ставропольской правде», звучит в телесюжетах краевых каналов. С благодарностью семьи больных детей принимают любые суммы. Собранные пожертвования идут на оплату лечения или лекарств, средств медицинской реабилитации или имплантов ребенку.

Ставропольское бюро «Русфонда»: 8-928-328-02-09; sknews@mail.ru.

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КАК ПОМОЧЬ?

Вы можете помочь, отправив СМС со словом «ДЕТИ» на короткий номер 5542 или сделав банковский перевод с именем ребенка. Прямо на сайте «Русфонда» под статьей о каждом ребенке есть форма «Кому помочь». При нажатии на окошко «Пожертвовать» раскрывается список детей по регионам. Выбираете «своего», указываете сумму, которую готовы перевести, и заполняете несколько строк в форме: ФИО, номер банковской карты и три цифры с обратной стороны карточки. Две минуты – и доброе дело сделано.

Также деньги можно перевести на счет:

Благотворительный фонд «РУСФОНД»

ИНН 7743089883. КПП 774301001.

Р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва.

К/с 30101810200000000700.

БИК 044525700.

(Назначение платежа, фамилия и имя ребенка.) НДС не облагается.

Если пожертвование безадресное, в назначении платежа укажите: «Пожертвование. НДС не облагается».