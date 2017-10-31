На очередном заседании Думы СК, состоявшемся 26 октября, депутаты согласовали кандидатуру Юрия Афанасьевича Гонтаря на присвоение звания «Почетный гражданин Ставропольского края». Соответствующее постановление принято единогласно.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Юрий Гонтарь

Юрий Гонтарь, недавно отметивший 70-летие, всю жизнь плодотворно трудится на благо родного Ставрополья, снискав огромное уважение у земляков. Хорошо знают его в Нефтекумском районе, где он начинал мастером строительного управления, а затем возглавил его. Трудился заместителем управляющего трестом «Ставропольтрубопроводстрой», возглавлял исполнительную власть города Нефтекумска и Нефтекумского района.

В 1994 году был избран в краевую Думу первого созыва и с тех пор бессмено является депутатом всех последующих созывов. Этот свое-образный рекорд не удалось повторить никому. Коллеги каждый раз доверяют ему ответственные посты в краевом парламенте. В Думе СК третьего созыва Юрий Гонтарь был председателем. Сегодня возглавляет комитет по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям, руководит фракцией партии «Единая Россия».

Будучи государственным и политическим деятелем, Юрий Гонтарь стоял у истоков разработки и принятия важных законов, направленных на становление казачества, развитие гражданского общества и экономики Ставрополья. Доскональное знание специфики восточных районов края помогло ему решить многие проблемы населения, в т. ч. на законодательном уровне. Поэтому не случайно Юрий Гонтарь удостоен звания почетного гражданина Нефтекумского и Курского районов.

Он отмечен многочисленными наградами, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медали «За заслуги перед Ставропольским краем», «За доблестный труд» и другие.