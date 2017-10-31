Фото: администрация Александровского муниципального района СК Фото: администрация Александровского муниципального района СК

В селе Александровском в рамках Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом» прошло одноименное мероприятие, которое провели мастер спорта по легкой атлетике, рекордсменка края, призер первенства России среди молодежи и бронзовый призёр XII краевых сельских спортивных Игр Валентина Марухина и тренер Елена Губжокова (Сидоркина). На «зарядку с чемпионами» собрались более 100 юных спортсменов, получивших заряд бодрости и хорошего настроения.

Как рассказал начальник отдела физкультуры и спорта райадминистрации Владимир Шеховцов, зарядка с чемпионами прошла в спортзале сельскохозяйственного колледжа и плавательном бассейне «Юность», построенных и оборудованных в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации».