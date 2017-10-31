В краевом центре прошел Пятый Всероссийский молодежный театральный фестиваль «Феникс».

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

Зрителям, которые не пропустили этого события, удалось познакомиться с прекрасными коллективами Ставрополя, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. В течение трех насыщенных дней актеры завоевывали любовь публики своей искренностью, глубиной понимания материала, честной игрой на сцене. Это было замечательное время!

За пять лет «Феникс» приобрел вес и доказал: молодежь не безликая толпа, а сообщество индивидуальностей. В рамках фестиваля играются самые разные спектакли, и порой даже искушенные зрители остаются под приятным впечатлением. Ну а те молодые люди, которые никогда не ходили в театр, считая это занятие неинтересным и скучным, случайно попадая в зрительный зал, остаются до конца. Ведь на сцене играют их ровесники. Дополняет эту прекрасную атмосферу возможность общения между коллективами, совместное посещение мастер-классов, обмен творческими идеями и театральным опытом, во время которых происходит совершенствование и оттачивание мастерства.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

В этом году на фестивале «Феникс» зрители увидели постановки по произведениям как отечественных авторов, так и зарубежных драматургов. В первый же день, после торжественного открытия, показали два спектакля. Ставропольский народный театр «Прометей» представил публике «Проклятую проблему» по произведению И. Ильфа и Е. Петрова, а театр-студия «Слово» им. В.В. Гурьева – репертуарный спектакль «Кьоджинские перепалки» Карло Гольдони. В другие дни здорово прозвучали на сцене постановки театрального сообщества при галерее «Паршин» краевой столицы, театра-студии «Е.Н.» из Екатеринбурга, ставропольской народной театральной студии «Кредо».

С замиранием сердца ставропольцы переживали сценическую версию повести Алексея Толстого «Гадюка», которую привез петербургский театр-студия «Синтез» им. Ю.С. Остромухова. Зрители и после выступления молодых актеров, встретив тех в коридоре, благодарили за прекрасную игру. Кстати, по итогам фестиваля именно этот театр взял Гран-при. Актрисы «Синтеза» Татьяна Прыгун и Татьяна Черенкова, разделившие роль Ольги Зотовой, с большой любовью отзывались о своем театре. Девушки уже семь лет выходят на сцену и не представляют своей жизни без искусства.

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ

В эти дни, как уже упоминалось выше, для актеров проходили интересные мастер-классы. Провели их члены жюри. В нынешнем году судили и учили молодежь представительные гости: известный актер театра и кино Егор Баринов, актриса Московского художественного театра им. А.П. Чехова Анастасия Скорик, директор Центра международного культурного сотрудничества Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина Дмитрий Беляев и заслуженный артист РФ, актер Ставропольского академического театра драмы Александр Жуков.

В беседе с корреспондентом «Ставропольской правды» Егор Баринов заметил, что нечасто получает приглашения на молодежные театральные фестивали, но если предложение такое поступает, с удовольствием на него откликается. Дмитрий Беляев, в свою очередь, подводя итоги фестиваля, заметил: «Очень сложно было судить, потому что «Феникс» – это прежде всего фестиваль друзей-единомышленников».