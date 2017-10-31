Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Конкурс-фестиваль художественного творчества «Восхождение к истокам» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Конкурс-фестиваль художественного творчества «Восхождение к истокам» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Конкурс-фестиваль художественного творчества «Восхождение к истокам» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Конкурс-фестиваль художественного творчества «Восхождение к истокам» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Конкурс-фестиваль художественного творчества «Восхождение к истокам» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Конкурс-фестиваль художественного творчества «Восхождение к истокам» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Конкурс-фестиваль художественного творчества «Восхождение к истокам» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Конкурс-фестиваль художественного творчества «Восхождение к истокам» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Конкурс-фестиваль художественного творчества «Восхождение к истокам» в Ставрополе

В краевом Центре развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина прошел конкурс-фестиваль художественного творчества «Восхождение к истокам». Свое таланты зрителям представили дети из специальных (коррекционных) образовательных организаций.

25 творческих коллективов и индивидуальных участников – самые талантливые ребята – создали на сцене настоящий праздник. Каждый номер был трогательным. Благодаря богатому выбору номинаций, удалось увидеть насколько многогранно детское творчество. Ребятня здорово пела и танцевала, хорошо проявила себя в декоративно-прикладном творчестве и литературе.

По итогам конкурса победители и призеры награждены дипломами и подарочными сертификатами детского магазина. Члены жюри отметили высокий уровень подготовки участников, артистизм и сценическую культуру.