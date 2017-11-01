Фото: пресс-служба администрации Минераловодского городского округа

У памятника Ленину на улице 22 Партсъезда в этот четверг, 2 ноября, в Минводах заложат капсулу с посланием. Мероприятие начнется в 10:00.

К будущему поколению в 2067 году обратились в письме десятки ставропольцев, которые выразили надежду на приумножение успехов края. Текст вложат в капсулу за подписями губернатора края Владимира Владимирова, главы Минераловодского городского округа, председателя совета ветеранов округа и Героев Советского Союза, сообщили в пресс-службе Минераловодского городского округа.