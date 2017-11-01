Фонд социальной поддержки населения Ставрополья дал старт доброму зимнему проекту «Вместе теплее». В рамках него пройдут конкурс, выставка, утренники и праздничные встречи с Дедом Морозом.

Со 2 по 15 ноября от участников ждут сделанную своими руками пару варежек. Никаких ограничений нет ни в дизайне, ни в авторстве, даже если по одному стежку сделает целый класс или семья.

Теплый зимний атрибут с указанием ФИО автора, населенным пунктом и контактными телефонами до 15 декабря нужно отправить по адресу Фонда г. Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 206 а, каб. 107.

А с 15 по 20 декабря жюри отберет самые талантливые работы. Победителей пригласят на награждение в прямом тв-эфире.

Но все без исключения работы увидят свет на выставке и благотворительном аукционе. Средства от продажи направят на социальную поддержку нуждающимся ставропольцам.