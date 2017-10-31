В последний день октября в Ставрополе высадился мощный федеральный десант. В заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ, которое прошло в краевой столице, приняли участие два вице-спикера Госдумы Ирина Яровая и Ольга Тимофеева, первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров, представители федеральных министерств и ведомств, органов законодательной власти российских регионов, руководители муниципальных образований.

Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК

На повестке – тема законодательного регулирования жилищной политики и сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Высоких гостей приветствовал губернатор Владимир Владимиров. Глава региона поблагодарил представителей верхней и нижней палат федерального парламента за поддержку. Речь в первую очередь о разработке стратегического для Ставрополья законопроекта о Кавказских Минеральных Вод и уже принятом законе о курортном сборе. Дополнительные средства позволят решить многие вопросы курортной инфраструктуры: уже в следующем году его сумма, по предварительным подсчетам, составит более 180 миллионов рублей. Важное для края значение имеет реализация программы по формированию комфортной городской среды. Из федерального бюджета на выполнение запланированных мероприятий в 2017 году Ставрополье получило 609 миллионов рублей. Попадание в пятерку лидеров по благоустройству среди российских регионов — достойный результат.

Нашумевший ныне вопрос – переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Обязательства по вывозу мусора возлагаются на регионального оператора. Принципиальным в этой ситуации является не только создание эффективного механизма поддержания порядка на местах, но и социально взвешенный единый тариф на услугу для населения.

Завышение цены вывоза ТКО для населения, по мнению В. Владимирова, не допустимо. Все задачи по созданию новой схемы утилизации мусора должны решаться за счет инвестиционной составляющей.

Ставрополье попало в число 15 пилотных регионов, где в первую очередь обкатают новую схему. Муниципалитеты уже столкнулись с трудно решаемыми проблемами, прежде всего те, где региональный оператор по утилизации ТКО уже назначен. Переходный период передачи полномочий от бюджетных предприятий оператору выявил серьезные сбои. Механизм пока пробуксовывает и явно нуждается в корректировке, в первую очередь, законодательной.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис заявил в своем выступлении, что в рамках совместной работы с регионами, федеральным ведомством будут предложены необходимые поправки в законодательство, уточняющие нормы перехода на новую систему обращения с ТКО.

Кто должен посчитать объем потребляемого коммунального ресурса? Вопрос не праздный. Одна из главных инициатив, которая была озвучена на заседании президиума, возложить на ресурсоснабжающие организации оплату установки, поверки и замены на интеллектуальные приборов учета газа, электричества, воды. Сегодня эти расходы ложатся на граждан. И это одна из причин того, что требования поставщиков услуги частенько зашкаливают за нормы разумного. Монополисты в своем секторе, они постоянно меняют правила игры и превращают очередную кампанию по замене приборов учета в денежный дождь для себя.

– Тот, кто продает коммунальную услугу, тот и должен ее учитывать. Мы же не ходим в магазин с собственными весами. Это, на мой взгляд, очевидный факт, – отметила Ирина Яровая.

Это предложение законодателей концептуально поддержано представителями Министерства строительства и ЖКХ и Федеральной антимонопольной службы и наряду с другими инициативами включено в резолюцию заседания, которая будет передана для более тщательной проработки в федеральные органы исполнительной власти.

Ирина Яровая поздравила Геннадия Ягубова с избранием председателем комиссии Совета законодателей по жилищной политике и ЖКХ, заседавшей в первой половине дня. Спикер краевого парламента впервые возглавлял ее работу. «Работа направлена на решение вопросов, которые напрямую влияют на качество жизни человека. Уверена, вы с такой задачей справитесь», – подчеркнула она.

Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ создан по инициативе руководства Совета Федерации, Государственной Думы и законодательных органов ряда российских регионов. Как подчеркивали выступающие этот консультативный и совещательный орган очень важен для эффективного взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности. Это способствует как принятию универсальных решений по той или иной проблематике, так и их корректировке в соответствии с местной спецификой.

Ряд решений принято Госдумой по порядку внесения платежей за потребленные коммунальные услуги. В первую очередь, это будет касаться принципиального изменения действующей схемы оплаты ресурсов. Из цепочки «поставщик ресурса — население» предлагается убрать посредника – управляющую компанию.

Решено «продлить жизнь» Фонда содействия реформированию ЖКХ. Это будет реальная помощь регионам в решении проблем коммунальной сферы. «Прозрачности» действий всех участников рынка ЖКХ-услуг будет способствовать оговоренная законодательно обязанность всех управляющих компаний иметь свой сайт, информирующий жильцов обслуживаемых ими домов о тарифах, расходах на общедомовые нужды, результатах текущего ремонта и т. д. Таким образом граждане смогут контролировать деятельность УК и собственные расходы.

Другая поправка в действующее законодательство касается многодетных семей, которые, получив участок под ИЖС, автоматически выводились из очереди на получение жилья. Теперь это ограничение снято.

«Социальное жилье для детей-сирот — больше, чем социальная справедливость», – предельно лаконично сформулировала Ирина Яровая идеологию создания специализированного жилого фонда, из которого воспитанники детских домов получат заветные квартиры, чтобы вступить в самостоятельную жизнь.

Николай Федоров напомнил, что одна из первостепенных задач сегодня — формирование на уровне муниципалитетов фондов доступного арендного жилья. К этой работе должны подключиться все субъекты РФ и подключились. Кроме 25 регионов, где такой программы пока нет. Надо исправляться. Ибо доступное жилье для тех, кто не в силах «поднять» ипотеку, – конституционное право.

В ближайшее время, учитывая содержание состоявшегося разговора, предстоит немало уточнений и корректировок в законодательство, регулирующее жилищную политику и сферу ЖКХ: в частности, это будет касаться порядка расчетов по оплате коммунальных ресурсов, используемых на содержание общедомового имущества, ужесточения лицензионных требований к управляющим компаниям, перехода к новым договорным отношениям между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями, механизма взаимодействия жильцов и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами. Министерству экономического развития РФ поручено проверить экономическую обоснованность сбытовых надбавок для поставщиков ресурсов.