В Юго-Западном банке Сбербанка России состоялась рабочая встреча руководства банка и «Ростелекома». В обсуждении вопросов стратегического сотрудничества приняли участие председатель Юго-Западного банка Сбербанка России Евгений Титов и вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов.

В ходе встречи стороны в режиме открытого диалога обсудили вопросы будущего взаимодействия, возможности развития совместных проектов, а также цифровизацию каналов клиентского обслуживания.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка России: «Это первая встреча в таком формате. Нужно понять какие возможности у нас есть для дальнейшего совместного развития. Мы очень похожи по масштабам присутствия на рынке и направлениям развития бизнеса. Обе организации обладают развитыми инфраструктурами обслуживания клиентов».

Денис Лысов сообщил, что благодаря собственной трансформации «Ростелеком» активно осваивает новые рынки. Сегодня «Ростелеком» – это не только традиционные телекоммуникационные услуги, но и целый ряд других IT-продуктов и сервисов, которые позволяют формировать комплексное обслуживание. Компания – один из ключевых зарплатных клиентов банка.

Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Очень приятно, что удалось достигнуть такого уровня доверия между нашими компаниями. Уверен, это позволит найти максимально выгодные условия взаимного сотрудничества в будущем».

Напомним, в 2013 году Сбербанк России и «Ростелеком» на федеральном уровне заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. В числе ключевых направлений, оговорённых в документе реализация зарплатного проекта, кредитование сотрудников «Ростелекома», предоставление Сбербанку услуг связи, обмен опытом в сферах кадровой политики, обучения персонала, оптимизации внутренних бизнес-процессов.

«Ростелеком» предоставляет Сбербанку услуги фиксированной связи, VPN (виртуальные частные сети), организует зоны Wi-Fi в офисах продаж и обслуживания. В планах компаний развивать не только традиционные услуги, но и новые цифровые сервисы.