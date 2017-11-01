На архиерейском подворье при храме-часовне Сергия Радонежского в станице Незлобной состоялось подведение итогов первого (регионального) этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Работы 85 участников, ребят из разных населенных пунктов, расположенных на территории Георгиевской епархии, оценивало жюри под председательством епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона. Среди победителей по возрастным группам работы Дарьи Дерлыш, Анны Чубенко, Евгении Дмитриевой и других юных авторов. Призеры отмечены дипломами и памятными подарками, а их рисунки примут участие в заключительном этапе конкурса, который пройдет в Москве.