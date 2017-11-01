В Кисловодске прошел VII форум крупнейших компаний СКФО, организованный аналитическим центром «Эксперт Юг» при поддержке Торгово-промышленной палаты Ставропольского края, Ассоциации промышленных кластеров СК и ряда других заинтересованных структур. Они обсудили основную тему форума «Кластеры как драйвер: партнерство для развития».

Фото: Николай БЛИЗНЮК В работе форума участвует заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрий Макаркин (справа) Фото: Николай БЛИЗНЮК Выступает генеральный директор аналитического центра «Эксперт Юг» Владимир Козлов (слева)

По данным исследований центра «Эксперт Юг», за последние три года инвестпортфель СКФО показал значительное снижение. Например, за 2016 год в округе было 110 крупных инвестпроектов общей стоимостью 810 миллиардов рублей. По сравнению с 2014 годом количество инвестроектов сократилось на 30 процентов, а общая «стоимость» портфеля уменьшилась на 15 процентов.

Большинство участников форума считают, что основой развития экономики Северного Кавказа должен стать кластерный подход.

Как отметил генеральный директор аналитического центра «Эксперт Юг» Владимир Козлов, промышленность – это основной локомотив развития округа:

– Мы видим явную тенденцию по укрупнению инвестпроектов. Роль кластеров может быть достаточно большой. Это видно на примере создания проектов Тырныаузского горно-металлургического комбината, медицинского кластера в Карачаево-Черкесии, а также действующего кластера на базе предприятия «Арнест».

Со своей стороны, заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрий Макаркин подчеркнул:

– На 2022 – 2029 годы в Ставропольском крае намечено несколько крупных проектов с общей суммой инвестиций более 200 миллиардов рублей. Они дадут мультипликативный эффект в виде создания рабочих мест и крупных налоговых поступлений. Драйверами роста будут, как и сейчас, индустриальные парки. У нас уже действует аэрозольный кластер и есть наметки еще по трем кластерам: электротехническому, фармацевтическому и кластеру по переработке пластмасс.

А генеральный директор ВТЦ «Баспик» Сослан Кулов отметил:

– Кластеры должны создаваться на основе частно-государственного партнерства и носить инновационный характер. Именно они и будут драйверами развития.

По результатам мероприятия состоялась торжественная церемония награждения компаний по результатам рэнкинга крупнейших компаний СКФО, подготовленного аналитическим центром «Эксперт Юг». В их числе и ставропольские предприятия АО «НК «Роснефть-Ставрополье», ООО «Газпром трансгаз- Ставрополь», АО «Концерн Энергомера», ООО «Ставролен», а также ООО «Агрофирма «Золотая нива».