В окрестностях села Привольного Красногвардейского района торжественно открыт памятник атаману Войска Донского, герою Отечественной войны 1812 года Матвею Ивановичу Платову, под предводительством которого в ходе русско-турецкой войны 1968-1774 гг. в апреле 1774 г. у реки Калалы была одержана блистательная победа над двадцатикратно (!) превосходящими силами противника. Это событие повлияло на процесс выработки условий Кучук-Кайнаджирского мирного договора, в результате Центральная часть Предкавказья официально вошла в состав Российской империи.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Идея создания памятника атаману Матвею Платову принадлежит депутату Думы Ставропольского края Василию Машкину. Губернатором Ставропольского края В. Владимировым эта инициатива была поддержана, создан Попечительский совет, определено место установки памятника на границе трех субъектов России: Ставропольского, Краснодарского краев и Ростовской области, где и происходила знаменитая битва.

Более двух столетий отделяет нас от тех героических событий. Все это время четыре холма Вестославского редута и Памятный крест надежно хранили память о силе, отваге и стойкости русских казаков. И вот теперь на Ставрополье появился монумент славному атаману, чьи воины отстояли честь и славу русского оружия. Атаман Платов увековечен в бронзе, и с его именем увековечена память тем богатырям, что остались безымянными, но вошли в историю Отечества.

Ключевая организационная роль в создании памятника принадлежит Российскому военно-историческому обществу, его Региональному отделению в Ставропольском крае, возглавляемому депутатом Думы Ставропольского края Сергеем Шевелёвым.

Монумент Платову — совместный проект авторского коллектива: скульптора из Ростова-на-Дону, члена президиума Российской академии художеств Сергея Олешни, главного архитектора Ставрополя Геннадия Ленцова и председателя правления регионального отделения Союза художников России Сергея Паршина. Памятник отлили из бронзы на кафедре литейного производства Донского государственного технического университета. Работы по созданию и установке выполнены за счёт средств внебюджетных источников и пожертвований граждан и организаций. Треть средств предоставило Российское военно-историческое общество.