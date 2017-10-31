Фото: пресс-служба администрации Ессентуков Фото: пресс-служба администрации Ессентуков Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

Учения по реагированию гражданских служб в случае ЧС природного характера провели в Ессентуках. Все спасатели съехались в восьмую школу, в том числе служба торговли и питания. Именно она будет обеспечивать вещами и продовольствием пострадавших в случае природных катаклизмов. В школе работали три пункта фасовки и выдачи имущества, сухпайка, раздачи пищи. Для первой части «пострадавших» помощи хватило, а работа была организована четко.

Заведующий сектором мобилизационной работы Комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Сергей Ткачев дал несколько советов, напомнив об опыте работы спасателей во время майских паводков, сообщили в пресс-службе администрации Ессентуков.